Wie es ist, mit einer schweren körperlichen Behinderung zu studieren

Julius studiert an der Universität Passau im dritten Semester Journalismus und Strategische Kommunikation. „Ich hätte auch unter der Brücke geschlafen für diesen Studienplatz“, sagt Julius heute. Er war erst an der Universität in Marburg für Politikwissenschaften eingeschrieben und hatte dort nach langem Hin und Her sogar schon ein Zimmer in einer rollstuhlgerechten WG. Dann erfuhr er vom neuen Journalismus-Studiengang in Passau. Seit er acht Jahre alt war, sei es sein Traum, Journalist zu werden, erzählt er. Also sagten Frida und Julius den Studienplatz und die WG in Marburg ab und versuchten ihr Glück in Passau. Nach langer Suche vermittelte die Behindertenbeauftragte der Uni den beiden eine von nur zwei barrierefreien Wohnungen im Wohnheim.