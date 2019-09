Neuer Trend: Youtuber*innen beim Lernen zuzuschauen

Gongbang ist ein Youtube-Trend, bei dem man sich zunächst fragt: „WAS soll das sein?“ Und dann: „WIESO gibt es das? Und WER schaut sich das an?“ Denn im Grunde zeigen Gongbang-Videos nichts anderes als Menschen beim Lernen, meist stundenlang. In Bibliotheken, Zuhause, in Lerngruppen. Was nach keinem besonders spannenden Anblick klingt, ist offensichtlich für die teils Millionen Zuschauer*innen durchaus sehenswert. Denn die schauen sich die Videos hauptsächlich an, um sich selbst zum Lernen zu motivieren und dadurch letztlich ihre Prüfungen zu bestehen. Also aus demselben Grund also, aus dem die Youtuber*innen die Videos überhaupt drehen.