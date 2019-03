Nun ist es endlich so weit: Satt und motiviert setzt du dich an die Arbeit. Aber halt! Nichts hemmt deinen Schreibfluss mehr als ein unaufgeräumter Schreibtisch. Sortiere also alle Briefe nach Wichtigkeit, die Stifte nach Größe und ja, vielleicht ist auch der Wäscheständer in deinem Zimmer ein Hemmnis für deinen Schreibfluss, also lieber noch ein paar Klamotten falten. Auch deinen Laptop-Desktop wolltest du doch schon lange ausmisten. Wie sollst du bei dem Verhau die für deine Arbeit relevanten Dokumente finden? Wie willst du deine gigantische Arbeit am Ende abspeichern, wenn deine Festplatte blockiert ist, zum Beispiel von tausenden Urlaubsfotos? Sieh sie dir alle genau an und entscheide, welche davon du wirklich brauchst!