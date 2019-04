Sandro und Thomas haben kein Abitur, sondern nach dem Realschulabschluss eine Berufsausbildung gemacht. Und nun sitzen sie trotzdem zwischen all den Menschen in der Vorlesung, die sich vor Kurzem noch unter einem pseudo-lustigen Abimotto selbst gefeiert haben. 60 000 Menschen studieren derzeit in Deutschland ohne Abitur oder Fachhochschulreife. Das zeigt die neue Statistik des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh. Im Vergleich zu 2007 hat sich die Zahl der Studierenden ohne Abitur 2017 vervierfacht. „Seit 2009 ist es überall in Deutschland möglich, ohne Abi zu studieren. Früher war das nur in wenigen Bundesländern, wie beispielsweise Hamburg, der Fall“, sagt Sigrun Nickel vom CHE. Dabei gibt es zwei Wege, die auch ohne Abitur in den Hörsaal führen: