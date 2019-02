Wenn man als Erwachsener wieder bei den Eltern einzieht

Wenn ich in mein Zimmer will, muss ich am Schlafzimmer meiner Eltern vorbei und das geht nicht, ohne dass sie mich hören. Eine ganz krasse Situation war, als ich mir irgendwann erlaubt habe, einen neuen Mann mit nach Hause mitzubringen. Das war noch nicht einmal als Beziehung gedacht, ich habe einfach nur jemanden kennengelernt. Als meine Eltern dann spitzgekriegt haben, dass ich jemanden mitgebracht habe, stand plötzlich mein Vater in Unterhosen unten im Gang und hat hochgerufen, ob ich alleine bin oder wer da jetzt mitgekommen sei. Das mit dem wilden Junggesellinnenleben ist aber auch auswärts nicht so einfach möglich, weil ich regelmäßig nach Hause muss, um die Katzen zu füttern oder, weil meine Mutter mich anruft und fragt, ob ich noch komme.