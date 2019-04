Jeder, der schon mal in einem Zirkus war, weiß, wie schwer einem das Atmen dort manchmal fällt. Und das liegt nicht nur am Geruch von Heu und Mist in der Manege, sondern auch an den Ausdünstungen der Zuschauer unter einer gigantischen Plastikplane. 700 Studierende machen die Sache nicht besser. „Die Luft steht im Zelt“, sagt Jasmin und fügt an: „Morgens war es noch okay, ein bisschen stickig. Aber am Nachmittag ging gar nichts mehr. Es braucht auf jeden Fall eine Klimaanlage oder zumindest ein paar Ventilatoren.“ Besonders im Hinblick auf den Sommer müsse die Universität etwas ändern. „Da überlege ich mir schon, ob ich nicht die eine oder andere Vorlesung ausfallen lasse und einfach das Skript lese“, so Jasmin.