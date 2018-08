Wenn man wirklich treu bleiben will, schafft man es auch, eine Zeit lang keinen Sex zu haben. So ging es mir zumindest. Wenn Beziehungen in die Brüche gehen, ist Erasmus nicht die Ursache. Dann liegen die Probleme woanders, sie werden nur durch das Erasmussemester sichtbar. Wenn jemand es als Last empfindet in Kontakt zu bleiben, zeigt das doch nur, dass die Person einem nicht besonders wichtig ist. Ich glaube, man merkt in dieser Zeit, ob eine Beziehung schlecht ist, weil man sich vielleicht nicht genug wertschätzt, weil man sich für den anderen nicht genug interessiert oder weil man sich nicht vertraut.“