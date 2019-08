WG in Kreuzberg erhält 14 000 Euro Rückzahlung wegen zu hoher Miete

In vielen Städten in Deutschland steigen die Mietpreise für Wohnungen jährlich extrem an

und es gibt immer wieder Diskussionen über die Wohnsituation. Zwei Bewohner einer Kreuzberger WG haben 1400 Euro Kaltmiete gezahlt, doppelt so viel, wie für die Größe der Wohnung angemessen ist. Deswegen haben die Studenten das Online-Portal „Wenigermiete.de“ analysieren lassen, ob sie zu viel Miete zahlen. Tatsächlich kam dabei raus, dass sich der Vermieter nicht an die Mietpreisbremse hält. Daraufhin hat die WG aus Berlin das Online-Portal beauftragt, rechtliche Schritte einzuleiten. Nach einem zweijährigen und komplizierten Prozess kam jetzt der Erfolg: Eine Rückzahlung des Vermieters in Höhe von 14 000 Euro, weil dieser sich bisher nicht an die Mietpreisbremse gehalten hat, die seit 2015 gilt. Als Erfolgshonorar an das Online-Portal müssen die Studenten vier mal ihre monatliche Einsparung abgeben, das sind insgesamt 2800 Euro.