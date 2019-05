Die Untersuchung beginnt mit ein paar Tests von der Arzthelferin und dann geht man alleine in dieses Zimmer vom Arzt oder der Ärztin. Bei mir war es ein männlicher Arzt. Nach ein paar Fragen ging es dann auch mit der Untersuchung los – alles in Unterwäsche. Ich verstehe nicht ganz, warum man das von Anfang bis Ende in Unterwäsche machen muss. Es würde doch auch in Sportkleidung gehen. Es war ein beklemmendes Gefühl, so dazustehen. Zu zweit mit dem Arzt und niemanden zu haben, der dabei ist. Von der Untersuchung selbst weiß ich nicht mehr allzu viel, weil sie bei mir schon etwas länger zurückliegt.