„Mein Gott, jetzt muss doch auch mal gut sein“

Mein erster guter Tag hat sich dann geschickt angeschlichen, war erst nicht mal als solcher zu erkennen. Der erste gute Tag ist nämlich nicht der, an dem man merkt, dass man nicht an sie gedacht hat (in dem Moment, in dem man das bemerkt, hat man ja doch wieder an sie gedacht). Nein, der erste gute Tag könnte sogar ein sehr mieser sein. Er zeichnet sich lediglich dadurch aus, dass er komplett ohne sie auskommt und der Anfang einer Phase ist. Einer neuen Zeitrechnung. Einer zurückgewonnenen Normalität, in der ich den gemeinsamen Lieblingssnack kaufe und mich nur darüber aufrege, dass er wieder teurer geworden ist. In der ich an ihrer Haustür vorbeilaufe und nur daran denke, ob der Späti um die Ecke noch offen hat.