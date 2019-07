„Wie zur Hölle gratuliert man seiner Ex-Freundin zum Geburtstag?“

Linas Geburtstag vor zwei Jahren war der inoffizielle Start unserer Beziehung. Noch im vergangenen Jahr habe ich meiner Ex – laut ihrer eigenen Aussage – das „wahrscheinlich beste, liebevollste und aufmerksamste Geschenk ihres Lebens“ gemacht. Ein paar Monate zuvor waren wir in Budapest auf ein Konzert gegangen. Am nächsten Tag hatte sie in einem Second-Hand-Laden eine Lederjacke entdeckt, wie für sie gemacht. Leider etwas teuer, also beschloss sie, noch mal drüber zu schlafen, wir kämen ja eh noch mal vorbei. Kamen wir natürlich nicht. Von da an hatte ich zwischen Cafehäusern und Bierchen an Donau öfter mal den Satz gehört: „Verdammt, ich hätte sie nehmen sollen!“ In unserer letzten Nacht bin ich dann mit ein paar Freunden „Essen holen gegangen“. Während die Jungs wirklich zum Thailänder um die Ecke gegangen sind, bin ich durch die halbe Stadt geirrt, habe die Jacke gefunden und sie mit dem Take-Out wieder nach oben geschmuggelt. An ihrem Geburtstag wartete die Jacke dann mit einer Rose am Revers hinter unserer Bar auf sie. Zugegeben, die Rose war ein wenig drüber, aber ansonsten: nicht schlecht, oder?