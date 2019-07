„Ich brauche noch eine Nacht mit ihr, mindestens eine“

Während ich mich also innerlich schon auf ihr Zimmer freue, beweist Lisa mal wieder jene Vernunft, die mich schon während der Beziehung oft ungläubig zurückgelassen hat. Sie entzieht sich meiner Umarmung und stammelt etwas von „So sehr ich auch mit dir schlafen will, das macht keinen Sinn. Morgen bereuen wir es“. Wie kann man denn in so einem Moment an morgen denken? Ich versuche alles, lasse wirklich jeglichen Anspruch auf Stolz oder Würde fallen und gebe mich auf, um aus diesem Regen in dieses Treppenhaus zu kommen. Keine Chance. Sie nimmt ihren Plattenkoffer und verschwindet, gefühlt für immer. Ich breche, nicht nur gefühlt, bei dem Versuch, nach Hause zu kommen, zusammen. Es ist plötzlich viel zu kalt, zu regnerisch, der Weg zu steil und ich bin zu betrunken. Schreiend, torkelnd und zitternd komme ich irgendwann doch noch in meiner Wohnung an. Der absolute Tiefpunkt. Als ich am nächsten Mittag aufwache, fühle ich mich so fertig wie noch nie. Meine Gedärme rebellieren nicht mehr, sie haben sich aufgelöst. In meinem Kopf sieht es aus wie nach einem Sturm auf dem Meer. Sich schnell bewegende Wolken in allen Grautönen und eine glatte See, die gerade noch alles erlebt hat. Aber wie in diesem Szenario üblich, gibt es auch in meinem Hirn diese eine kleine Stelle, durch die sehr vorsichtig weißes Licht bricht.