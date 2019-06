„Das hat mit unserer Liebe nichts zu tun, aber ich kann nicht mehr“

In meiner Brust öffnet sich ein schwarzes Loch, durch das ich vier Stockwerke tief auf die Straße stürze. Was geht denn jetzt ab? War doch klar?! Wieso trifft mich das jetzt so hart? Nach den letzten Wochen und vor allem nach gestern Abend kann mir das doch nicht so die Füße wegziehen. Komplett zusammengesackt sitze ich am Esstisch und starre in den absurd sonnigen Tag. Es blendet richtig, so lächerlich gutes Wetter ist gerade. Eigentlich schwebe ich eher neben mir durch den Raum und betrachte diesen bärtigen Lulatsch mit dem Handy in der Hand.