„Kann man da eine gewisse Wehmut im Blick erkennen?“

Dass dem nicht so ist, merkt man trotzdem recht einfach, im echten Leben. Als ich mich vor einem Konzert mit ein paar Kollegen auf ein Bierchen treffe, nimmt mich nach einer Weile einer zur Seite und fragt, ob alles ok sei mit mir. „Naja, eher nicht, hab mich ja vor Kurzem von Lisa getrennt.“ „Ach shit, klar, aber ist das noch so schlimm? Ich dachte, dass du da schon drüber weg bist, so wie es bei dir in letzter Zeit läuft.“ Was er nicht weiß: Außer meinen Like-Zahlen ist eigentlich nichts gelaufen. Dementsprechend erstaunt ist er nun verständlicherweise, mich im Real-Life etwas niedergeschlagen zu erleben. So viel zum Thema Selbstdarstellung im Internet. Funktioniert eben nur so halbwegs.