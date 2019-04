Es ist Samstagabend. Gerade eben hast du noch in letzter Sekunde die Regionalbahn erwischt. Vier nervenaufreibende Stunden mit der Verwandtschaft hast du bereits hinter dir, jetzt warten noch zwei lange Stunden Fahrt auf dich, bevor du endlich zu Hause auf das Sofa fallen kannst. Du quetschst dich mit der irrationalen Hoffnung auf einen freien Platz durch den Zug – und tatsächlich: Da ist er! Ein Platz. In Fahrtrichtung! AM FENSTER!!! Das Leben meint es gut mit dir. Denkst du zumindest. Denn gerade als du es dir bequem gemacht hast und mit einem zufriedenen Lächeln die vom Abendrot bemalten Häuser der Kleinstadt betrachtest, die an dir vorbeiziehen, merkst du, dass es durchaus einen Grund gibt, dass die Menschen sich lieber Kopf an Achsel in den Gang pferchen, als sich auf diesen Platz zu setzen. Denn neben dir sitzt dein schlimmster Albtraum.