„Wir brauchen jetzt eine radikal andere Form des Wirtschaftens“

Die Vertreter*innen von „Fridays for Future“ haben im Vorfeld der Messe eine Einladung der IAA abgelehnt. Sie sagen, sie wollten nicht für leere Klimaschutzbekundungen herhalten. Dafür haben sie ein Gespräch in anderem Rahmen angeboten. Was hältst du von dieser Entscheidung?

Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn die IAA dieses Gespräch genutzt hätte, um zu sagen, „Schaut her, wir reden sogar mit ‚Fridays for Future‘ und E-Mobilität ist uns übrigens super wichtig“, hätte ich das auch nicht richtig gefunden. Gleichzeitig ist es wichtig, mit der breiten Öffentlichkeit zu reden – auch mit Konzernchefs und Messebesucher*innen. Aber in dem Fall kann ich die Entscheidung von „Fridays for Future“ verstehen.