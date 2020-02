Australische Künstler*innen ersetzen Werbung mit politischen Plakaten

Bei den Bränden in Australien sind seit September 2019 bereits mehr als zwölf Millionen Hektar Land verbrannt. Das ist ungefähr ein Drittel der Fläche Deutschlands. Es sind mindestens 33 Menschen und mehr als 800 Millionen Tiere gestorben. Vergangenen Freitag haben die Behörden für die australische Hauptstadt Canberra und die umliegenden Gebiete den Notstand ausgerufen. Mehr als 60 Brände gibt es derzeit im Bundesstaat New South Wales, in dem sich die Hauptstadtregion befindet. Gleichzeitig wird in Australien die umstrittene Carmichael-Kohlemine des Konzerns Adani umgesetzt, die das weltweit größte Kohleprojekt werden wird. Dort sollen bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr gefördert werden. Der deutsche Konzern Siemens liefert die Zugsignalanlage für das Projekt und steht dafür bei Klimaaktivist*innen in der Kritik.