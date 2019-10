Das ist: Autumn Peltier, die für sauberes Trinkwasser kämpft

Die kommt ...

... aus der Provinz Ontario im Südosten Kanadas. Sie gehört der Wiikwemkoong First Nation an. Mit First Nations werden fast alle indigenen Völker in Kanada bezeichnet. Autumn steht der Wasserkommission in Ontario vor und vertritt so mehr als 40 First Nations, von denen viele kein sauberes Trinkwasser oder kein fließendes Wasser zuhause haben. Denn viele Haushalte dort sind nicht an das allgemeine Wasseraufbereitungssystem angeschlossen.