„Dieses Hoffen und Warten ist absurd und gefährlich“

Sarah Hadj Ammar ist eine der Autor*innen. Die 20-jährige studiert Biomedizin in Würzburg und ist seit neun Jahren in der Klimabewegung aktiv. Sie hat uns erklärt, warum das Vorwort so provokant geraten ist, was es mit dem „Verursacher*innenprinzip“ auf sich hat und warum sie nicht glaubt, dass Innovationen uns retten werden.