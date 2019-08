„Die Menschheit muss sich verändern, um auf diesem Planeten leben zu können“

Was entgegnest du Menschen, die sagen, „Fridays for Future“-Aktivist*innen hätten keine Ahnung von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen? Zum Beispiel, wenn es um drohenden Arbeitsplatzverlust und die damit verbundenen Existenzängste vieler Menschen in der Kohleindustrie geht?

Erstmal ist die Wissenschaft sich einig, dass etwas getan werden muss. Und in Bezug auf die Kohleindustrie muss über Dimensionen geredet werden: Durch die Digitalisierung werden laut Expert*innen in den kommenden fünf Jahren 3,4 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen. Trotzdem wird sie als Fortschritt gefeiert und die Verluste und damit verbundenen Kosten für die Gesellschaft werden hingenommen.