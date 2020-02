Datteln 4: Umstrittenes Steinkohlekraftwerk von Aktivist*innen besetzt

Datteln 4 gehört dem Energiekonzern Uniper und soll im Sommer in Betrieb genommen werden. Das Kraftwerk soll dann bis 2038 laufen – dem festgelegten Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland. Uniper steht wie der Konkurrent RWE in der Kritik von Umweltschützer*innen. Die ehemalige E.ON-Kraftwerkstochter hatte 2018 rund 59,5 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen, RWE etwa doppelt soviel. Kritiker*innen werfen der Bundesregierung vor, beim Kohleausstieg zu unambitioniert vorzugehen.