Ein Bremer Supermarkt erlaubt offiziell das Containern

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels, in dem unter anderem Edeka und Rewe organisiert sind, verweist auf Nachfrage von jetzt auf den Beschluss der Justizministerkonferenz und mögliche Alternativen zum Containern. Auch der „Lestra“-Markt hat schon vor der Container-Erlaubnis weitere Maßnahmen ergriffen. So darf beispielsweise das Personal abgelaufene Lebensmittel kostenlos mitnehmen, andere werden gespendet oder gehen an eine Tierfutter-Produktion. „Containern ist nur das letzte Mittel zu Rettung“, sagt Strangemann. Vieles in den Tonnen sei tatsächlich nicht mehr für den Verzehr geeignet.