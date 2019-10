Aktivist*innen der Umweltbewegung Extinction Rebellion haben einen internationalen Aktionsmarathon gestartet: Unter anderem sind Proteste in London, Paris, Madrid, Amsterdam, New York, Buenos Aires sowie in Sydney und Melbourne geplant – in einigen Städten haben die Demos bereits begonnen. In Berlin zum Beispiel blockieren Aktivist*innen bereits seit früh morgens den Verkehrsknotenpunkt am Großen Stern. Die Gruppe spricht von einer „internationalen Rebellion“. Hier seht ihr Bilder der weltweit stattfindenden Aktionen: