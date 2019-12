In Polen sind viele Klima-Aktivist*innen nationalistisch

Als Ewa für einen Klima-Streik nach Aachen reiste, kam sie erstaunt nach Polen zurück. So einen bunten Protest mit Regenbogenflaggen kannte sie nicht von Zuhause. Ewa sagt: „Wir bitten die Leute, ohne Flaggen zu kommen und nur Poster mitzubringen, die sich aufs Klima konzentrieren.“ LGBTQ-Rechte sind im katholischen Polen heiß diskutiert, die Gegner aggressiv. Erst vor drei Wochen, an Polens Nationalfeiertag, ging in Warschau eine Regenboggenflagge in Flammen auf, auf einer von Rechtsextremen organisierten Demo.