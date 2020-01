„Fridays for Future“ legt sich mit Siemens an

Am Ende wollen sie schweigen. 24 Stunden lang, in der Kälte, für das Klima – und gegen Siemens. Die Aktivist*innen von „Fridays for Future“, die sich an diesem Freitag in München versammelt haben, fordern endlich Ergebnisse. Mit einer Demo und einer anschließenden Mahnwache protestieren sie gegen den Energiekonzern. Genauer: gegen die Pläne des Unternehmens, an einer Kohlemine in Australien mitzuwirken. Denn Siemens soll schon bald eine Zugsignalanlage für die umstrittene Carmichael-Kohlemine liefern, die dem indischen Konzern Adani im australischen Bundesstaat Queensland gehört. Das Projekt steht schon länger in der Kritik. In der Mine sollen bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle jährlich gefördert werden – für die nächsten 60 Jahre.