„Ich hoffte, man könnte Greta die Angst nehmen“

Können Sie sich trotzdem an eine Registrierung besonders erinnern?

Australien hatte für Freitag, den 30. November 2018 einen Streik angemeldet, sie nannten ihn „School Strike 4 Climate“ und haben damit 15 000 Leute auf die Straße gebracht. Weil das andere mitbekommen haben, fanden zum Beispiel in Italien und Irland Demos unter dem gleichen Label statt. Und plötzlich gab es in manchen Ländern zwei verschiedene Gruppen: „School Strike for Climate“ und „Fridays for Future“. Manchmal artete das beinahe in Streit aus: „Wir waren die ersten“ – „Nein, wir!“ Sie wussten gar nicht, dass sie alle den gleichen Ursprung haben, nämlich Gretas Streik in Stockholm. Aber sowas passiert eben bei Graswurzel-Bewegungen.