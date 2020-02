Umweltaktivist*innen protestieren bei der Hauptversammlung von Siemens

Der offizielle Protest von Fridays for Future ist vom Eingang aus nicht zu sehen. Seitlich hinter der Halle, am Coubertinplatz, wurden ein Pavillon und eine kleine Bühne aufgebaut. Man habe nur für diesen Ort die Genehmigung erhalten, heißt es in einer Ansprache. Mit dabei sind neben Schüler*innen auch die „Parents for Future“ oder „Greenpeace“. Gemeinsam stimmen sich die Aktivist*innen mit Sprachchören, wie „No no no no coal mining“, ein. Anschließend bilden sie eine Menschenkette entlang der Seite der Olympiahalle. Die Klimaschützer*innen springen, singen und machen eine La-Ola-Welle. Sie fordern den Kohleausstieg und mehr Klimaschutz. Trotz Kälte schließen sich immer mehr Menschen der Kette an. Dutzende Kamerateams und Fotografen sind vor Ort, um die Aktion einzufangen.