Schule schließt Klima-Aktivist*innen von Berlinfahrt aus

Stell dir vor, du freust dich auf einen Ausflug mit deiner Klasse, und plötzlich darfst du doch nicht mehr mit: Genau das ist drei Aktivist*innen von „Fridays for Future“ passiert, die in Traunstein zur Schule gehen. Sie sind durch die Schulleitung von einem Ausflug nach Berlin ausgeschlossen worden. Der Grund: Durch ihre Teilnahme an der Klimademonstration am 29. November haben die Zehntklässler*innen zwei Schulstunden verpasst. Die drei 15-Jährigen besuchen das Chiemgau-Gymnasium in Traunstein. Bei dem Ausflug handelt es sich zwar um ein Angebot der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, die Reise wird also nicht von der Schule organisiert. Das Gymnasium entscheidet aber, wer mitfahren darf.