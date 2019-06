Wie geht es weiter mit „Fridays for Future“?

Ziviler Ungehorsam, so Sommer, sei für die Umweltbewegung immer schon sehr bedeutsam gewesen, etwa bei den Anti-Atom-Protesten. Wenn sich die FfF-Aktivist*innen in Zukunft auch in diese Richtung engagierten, bedeute das aber nicht zwingend, dass die Proteste nicht mehr anhielten. „Das kann nebeneinander bestehen und ist eine Chance, neue Bündnisse zu bilden“, sagt Sommer. Luisa Neubauer von FfF antwortet auf die Frage, ob den Schüler*innen der Protest auf der Straße bald nicht mehr genug sein könnte, ähnlich: „Wir haben durch die Solidarisierung mit ,Ende Gelände’ gezeigt, dass es verschiedene Akteure braucht. Fridays for Future ist weiterhin überparteilich und unabhängig. Wir tragen die Klimakrise in die Mitte der Gesellschaft, appelieren an das ganze demokratische politische Spektrum und zeigen, dass Klimaschutz anschlussfähig ist.“ Vor allem bei der geplanten große Aktionswoche ab dem 20. September, die parallel zum UNO-Klimagipfel in New York stattfindet, wolle FfF noch weitere Bevölkerungsgruppen mobilisieren und die Bewegung so über das Schüler-Engagement hinaus entwickeln.