Wie elitär ist „Fridays for Future“?

Die 20-jährige Yasmine M’Barek studiert in Köln. Sie sagt: „Mir als Person of Color fällt es sehr schwer, mich von Fridays for Future repräsentiert zu fühlen.“ Das liege unter anderem daran, dass nicht-weiße Menschen dort nicht besonders sichtbar seien. Bei einer Studie des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung gaben nur 17 Prozent der Mitglieder an, einen Migrationshintergrund zu haben. Yasmine wünscht sich, dass diese wenigen zumindest sichtbarer werden: „Mir geht es darum: Inwieweit werden People of Color im Vorstand berücksichtigt, wann sitzen sie in Talkshows oder Panels, und inwieweit wird auch ihre Geschichte repräsentiert?“