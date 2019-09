Australischer Comedian startet Greta-Thunberg-Helpline

Denn das machen gerade die meisten Gegner*innen der 16-Jährigen – das Netz läuft über vor Hass auf Greta Thunberg und „Fridays for Future“. Erst vor wenigen Tagen gründete der Münsteraner Auto-Tuner Chris Grau als Gegenbewegung zu „Fridays for Future“ die Facebook-Gruppe „Fridays for Hubraum“. Das anfängliche Ziel, mehr Mitglieder zu sammeln als die deutsche FFF-Gruppe, war schnell erfüllt. Bald waren knapp 400 000 Menschen in der Gruppe – unter ihnen nicht wenige rechte Verschwörungstheoretiker*innen. In der Gruppe posteten Nutzer*innen eine solche Flut von Hasskommentaren und auch Morddrohungen gegen Greta Thunberg, dass die Initiatoren die Gruppe vorerst wieder schlossen und sich in einem Video auf Facebook auch gegen den Hass positionierten.