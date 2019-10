Greta Thunberg trollt Putin auf Twitter

So zuletzt auch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er hatte die Aktivistin bei der Energiewoche in Moskau als „freundliche, aber schlecht informierten Teenagerin“ bezeichnet. Sie werde für völlig unrealistische Forderungen missbraucht. „Es ist bedauerlich, wenn jemand Kinder und Jugendliche in seinem Interesse nutzt“, sagte er weiter. Weiter nannte der russische Präsident Greta Thunberg ein „freundliches und ernsthaftes Mädchen“, das komplexe globale Themen wie die Barrieren auf dem Weg zu sauberer Energie in Entwicklungsländern nicht verstehe.