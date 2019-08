„Was hat sich nach einem Jahr Greta Thunberg bei dir verändert?“

Als ich Ende vergangenen Jahres von der „Fridays for Future“-Bewegung mitbekommen habe, hätte ich nicht gedacht, dass das Ganze so groß wird. Ich finde das Durchhaltevermögen der Schüler*innen bewundernswert. Dass die Jugend sich damit so intensiv beschäftigt, ist das Beste, was passieren konnte. Umweltbewusst habe ich zwar schon vor der Bewegung gelebt, jedoch ist mir mittlerweile klarer denn je, wie wichtig Klimaschutz ist. Meine persönlich größte Veränderung des vergangenen Jahres besteht darin, dass ich mich in Gesprächen mit anderen Menschen viel mehr mit dem Thema auseinandersetze. Meinem Empfinden nach ist es in jedem Fall gesellschaftsttauglicher geworden, und genau das ist wichtig.