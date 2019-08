Wie bleibt ein Festival müllfrei?

Das Haldern Pop gibt es seit 36 Jahren. Es findet auf einem alten Reitplatz in Haldern am Niederrhein, etwa 65 Kilometer nordwestlich von Essen, statt. Schnell hätten die Veranstalter*innen gemerkt, dass „wir nicht zu groß werden dürfen“, meint Reichmann. Das zahle sich auch aus, was die Sauberkeit des Geländes angeht. Müllsäcke würden auf jedem Festival verteilt, auf anderen Festivals sei das System des Müllpfands verbreitet. „Doch man muss dem Publikum zeigen: Es geht hier um euch.“