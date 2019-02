Sie war die letzte Aktivistin, die Polizisten bei der großen Räum-Aktion am 27. September aus dem Hambacher Forst trugen. Am Montag wurde die junge Frau nun verurteilt, und zwar zu neun Monaten Haft ohne Bewährung. Die Aktivistin gab ihre Identität bis heute nicht preis, verweigert jede Aussage und schwieg vor Gericht. Da sie bei der Festnahme durch die Polizei wohl keine Papiere bei sich hatte, ist bis heute nicht klar, wer sie ist. In der Szene wird sie „Eule“ genannt, ihr Alter wird aufgrund von ärztlichen Untersuchungen auf mindestens 18, höchstens aber 21 Jahre geschätzt. Verurteilt wurde die Aktivistin wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter gefährlicher Körperverletzung und einfacher Körperverletzung.