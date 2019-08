Im Privatjet zum Klimagipfel auf Sizilien

Mit dem Klimaschutz ist das so eine Sache. Viele fordern ihn und halten sich dann für sehr progressiv und integer. Müssen sie aber dann mehr tun, als ihn bloß zu fordern, dann sieht es schnell recht düster aus mit der Moral. Genau so stellt sich das gerade für ziemlich viele Promis wie Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Katy Perry oder den englischen Prinzen Harry dar. Diese und noch viele andere Reiche, sehr sehr Reiche und Schöne treffen sich bis 4. August zum exklusiven „Google Camp“ in einer riesigen Luxus-Hotel-Anlage auf Sizilien.