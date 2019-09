Warum es „Fridays for Future“ in Indien schwer hat

Seine Rettung fand er in den Niederlanden. Als Austauschstudent nahm er im März dieses Jahres an seiner ersten „Rebellion“ der Bewegung „Extinction Rebellion“ teil. In Utrecht, wo er studierte, half er, einen Ableger aufzubauen. Später half er in Mumbai und Delhi. Mittlerweile ist die Bewegung in elf indischen Städten vertreten, wenn auch meist von einer Hand voll Menschen getragen. Am 2. Oktober beginnt die „internationale Rebellion“, am 6. Oktober wollen die Aktivisten in Indien den Klima- und Umweltnotstand ausrufen. Eine Forderung, die „Extinction Rebellion“ eigentlich an Regierungen weltweit stellt, damit Klimaschutz zur obersten Priorität wird. Shikhar findet aber auch, dass die Bewegung dem indischen Kontext angepasst werden müsse. „Bei uns geht es um Grundsätzliches: Wassersicherheit, Nahrungssicherheit, Abfallmanagement. Wir können nicht fordern, die Treibhausgas-Emissionen bis 2025 auf null zu senken. Das wäre zu idealistisch.“