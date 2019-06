„Es geht uns um einen Systemumbruch“

Jeden Samstag landen in Deutschland 18 Millionen Prospekte von „Einkauf Aktuell“, einer Werbebroschüre der Deutschen Post, in unseren Briefkästen. Jede dieser Broschüren ist einzeln in Plastik eingeschweißt. Der Berliner Verein „Letzte Werbung“ will das ändern. Seit 2018 verschicken die Aktivist*innen auf Anfrage Sticker mit der Aufschrift „Bitte keine Werbung“, jetzt kann man über ihre Seite die Broschüre gänzlich abbestellen. Mit Erfolg: In der ersten Woche der Aktion gab es bereits mehr als 20 000 Abmeldungen. Katharina Wallmann, 29, ist im Vorstand von „Letzte Werbung“.