Kanada will Einwegplastik verbieten

Endlich mal wieder eine der guten Nachrichten: Kanada will offenbar bis spätestens 2021 sämtliches Einwegplastik verbieten. Sprich: Plastikstrohhalme, Wattestäbchen, Plastikbesteck, Plastikteller und so weiter und sofort. Das berichtet das öffentlich-rechtliche kanadische Radio CBC unter Berufung auf eine Quelle in der Regierung. Das Verbot sei sogar nur Teil einer größeren Strategie, den wachsenden Plastikmüll in den Griff zu kriegen.