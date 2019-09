Greta segelt, ich fahre Rad

Fliegen hat etwas von einem besonders tristen Musical. Das abwesend gesungene „Willkommen an Bord“ der Crew, die starren Tanzeinlagen beim Security Check und wenn es vorbei ist, will jeder so schnell es geht raus – trotzdem liebe ich diese Show. Denn Fliegen ist günstig, sicher und vor allem eines: schnell. Bei Regen in München in die Maschine steigen und nur drei Stunden später in die pralle Hitze Portugals platzen. So bin ich bisher fast jeden Sommer in den Urlaub geflogen. Aber erst seit diesem Jahr fühle ich mich deswegen wie ein Monster. Und das liegt auch an Greta.