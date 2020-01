Können Bands nachhaltig touren?

Zwar lässt sich dieser Gewinn nicht komplett emissionsfrei einspielen – aber eindämmen lässt sich der Schaden für die Umwelt eben doch.

Billie Eilishs neue Tour soll komplett frei von Verpackungsmüll aus Plastik sein. Außerdem soll es auf den Konzerten ein Umweltcamp geben, in dem die Fans über den Klimawandel informiert werden. Die britische Band The 1975, für deren kommendes Album Greta Thunberg das Intro eingesprochen hat, hat mittlerweile mehrere „Öko-Berater“ mit auf Tour. Die kümmern sich zum Beispiel darum, dass das Essen von Band und Crew regional und fair ist. Außerdem produzieren The 1975 seit 2019 keinen neuen Merchandise mehr. Die Fans können Second-Hand-Klamotten zu den Konzerten mitbringen, die dann an einem Stand mit Motiven der Band bedruckt werden. Die Band will außerdem für jedes verkaufte Ticket ihrer kommenden UK-Tour einen Baum pflanzen.