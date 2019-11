„In erster Linie war die Reise symbolisch“

Wie geht es bei euch stattdessen weiter?

Es gibt noch keinen festen Plan. Wir versuchen, Menschen zu finden, die uns auf Segelbooten oder Frachtschiffen mit nach Europa nehmen können. Aber die Hoffnung darauf schwindet. Der Großteil der Gruppe fährt deswegen wahrscheinlich nach Martinique. Da die Insel zu Frankreich gehört, haben wir dort europäisches Netz und eine gute Internetverbindung. So können wir von dort aus an der COP teilnehmen. Vor Ort repräsentieren uns mindestens drei Teammitglieder, die sich in Europa um das Projekt kümmern. Für uns ist die Online-Teilnahme an der Konferenz ein Experiment, aber das ist auch eine unserer Forderungen: Konferenzen sollen so geöffnet werden, dass für die Teilnahme keine Flugreise mehr notwendig ist. Außerdem haben wir eine Kampagne in Europa gestartet: „Rail to the COP”. Damit fordern wir Menschen in Europa dazu auf, mit dem Zug zur COP nach Madrid zu fahren anstatt zu fliegen.