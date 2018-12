Nicht immer ist das so offensichtlich wie beim Verkehr. Aber der Alltag vieler Menschen ist so sehr auf Effizienz und Zeitersparnis ausgelegt, dass für Nachhaltigkeit, die oft im Detail beginnt, kaum Raum ist. Nach Feierabend schlüpft der gehetzte Arbeitnehmer schnell in den Supermarkt, der auf dem Heimweg liegt, anstatt zum Wochenmarkt im Nachbarviertel zu gehen, auf dem er regionale Produkte kaufen kann. Er bestellt eine neue, billige Hose im Internet, anstatt die alte zu nähen oder zum Schneider zu bringen. Nach dem Umzug übernimmt er einfach den günstigen Stromtarif des Vormieters, anstatt gründlich zu recherchieren und den nachhaltigsten auszuwählen. In der größten Sommer-Mittagshitze drehen seine Kollegen im Büro die Klimaanlage voll auf, damit sie alle durchpowern können, anstatt eine Pause zu machen, bis die Temperaturen wieder erträglicher sind. Dadurch läppert sich die Zeitersparnis – es läppern sich aber auch die Emissionen, für die jeder einzelne verantwortlich ist.