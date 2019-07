„Hätte ich mehr Zeit, würde ich vielleicht sogar mitlaufen“

Ich selbst habe noch keine Anfeindungen von Umweltaktivisten erlebt, nur über Dritte davon gehört. Als die Arbeitnehmer aus der Braunkohleindustrie gegen die Besetzung des Hambacher Forsts und gegen eine einseitige Klimapolitik auf die Straße gegangen sind, bin ich mitgelaufen, aus Solidarität zu den Kollegen und weil ja auch mein Job davon abhängt. Die Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, werden derzeit gerne an den Rand gedrängt und zum Teil auch persönlich angegriffen. Und das hat man ihnen auf der Demo angemerkt: Die einen sind total auf Konfrontation gegangen und haben sich den Argumenten der Umweltschützer dabei total verschlossen. Die anderen haben versucht, sich zu rechtfertigen, was in meinen Augen gar nicht nötig ist – die müssen sich doch nicht dafür entschuldigen, dass sie in einem Unternehmen arbeiten, in dem die Energie erzeugt wird, die zum Erhalt der Netzstabilität momentan unverzichtbar ist. Die Netzstabilität ist eine Grundbedingung für energieintensive Industrien, in denen Rohstoffe wie Aluminium für den Stromtrassenbau oder die Batteriefertigung von Elektroautos verarbeitet werden. Und diese Produkte sind wiederum für die Energiewende wichtig.