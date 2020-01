Geht Digitalisierung auch grün?

Braucht die Umwelt das Internet? Linus Steinmetz sagt ja. Er ist Teil des Presseteams von Fridays for Future. „Ohne das Netz wäre unsere Bewegung nicht möglich“, sagt er. „Jedenfalls nicht so effizient, nicht so international, nicht so umweltfreundlich.“ Statt mit dem Zug oder dem Flieger durch die Republik zu jetten, besprechen sich die Aktivist*innen in Whatsapp-Gruppen und Telefonkonferenzen. Öffentlichkeitsarbeit läuft vor allem über Instagram, denn dort ist die Zielgruppe der Bewegung unterwegs. Und um Journalist*innen und Politiker*innen zu erreichen, gibt es Twitter. Im digitalen Raum aufgewachsen, zeigen die Aktivist*innen von Fridays for Future, wie Technologie eingesetzt werden kann, um den Umweltschutz voranzutreiben.