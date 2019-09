Wieso handeln wir immer noch nicht umweltbewusst?

Ist es also ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir zu stark darauf schauen, was die anderen machen?

Wenn Veränderung gelingen soll, dann müssen wir aufhören, uns an anderen zu orientieren. Im Alltag ist es wiederum manchmal von Vorteil, uns an anderen und unseren Gewohnheiten zu orientieren. Wir sind darauf angewiesen, dass wir nicht in jeder Situation alle Handlungsmöglichkeiten und ihre Konsequenzen durchspielen müssen und können nicht alles bewusst entscheiden. Aber bei besonderen Ereignissen, bei wichtigen Lernerfahrungen, können wir uns auch ganz neu orientieren. Deswegen ist es doppelt problematisch, wenn unsere Politiker*innen das Wissen der Gesellschaft über den Klimawandel nicht in entsprechende Politik umsetzen. Damit erhalten wir das Signal: Kann doch gar nicht so schlimm sein. Und: Es ist umso beeindruckender, dass es Menschen gibt, die bereits eine so starke klimaausgerichtete Werteorientierung haben. Sie schaffen es teilweise schon seit Jahren, sich über die eigene Bequemlichkeit hinweg ökologisch zu verhalten.