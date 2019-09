„Die Menschheit muss jetzt aufwachen“

Während die Bundesregierung sich am Freitagnachmittag auf ein Klimapaket einigen konnte, waren am Freitag in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt Menschen auf der Straße, um für mehr Klimaschutz und gegen eine unzureichende Klimapolitik zu protestieren. 15 000 von ihnen liefen durch Brüssel, schwenkten Banner und Fahnen, machten Musik und skandierten bei bestem Wetter „On est plus chaud que le climat“ („Wir sind heißer als das Klima“) oder „What do we want? Climate justice! When do we want it – now!“ Organisiert wurde der Protestmarsch von „Fridays for Future“. Der Weltklimastreik ist der Auftakt einer Protestwoche, in der verschiedene Demonstrationen und Aktionen geplant sind. Wir haben in Brüssel mit Demonstrant*innen gesprochen.