Der Klimawandel ist nicht erst seit Greta Thunberg Thema

„Was Professoren (...) in einem Memorandum niedergelegt haben, ist alarmierend“, heißt es auch in einem alten Editorial der Bunten das ein User postete. Weiter im Text: „Wenn es nicht gelingt, den Anteil an Kohlendioxid und anderen schädlichen Gasen in der Lufthülle, die die Erde umgibt, allmählich zu senken, dann verändern sich die Temperaturen dramatisch und unheilvoll. (...) Eine solche Klimakatastrophe droht uns nicht etwa erst in ein paar tausend Jahren, sondern schon in fünfzig bis siebzig Jahren.“ Schreckensszenarien werden also nicht erst seit einem Jahr gemalt. Sondern schon ziemlich lange. Der Nutzer fasst zusammen: „Alle haben es gewusst. Immer schon. Nur fröhlich verdrängt.“