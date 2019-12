Koala bettelt Radlerin in Australien um Wasser an

Linderung ist wohl erst einmal nicht in Sicht: Vor allem dem Südosten Australiens stehen weiterhin extrem heiße Tage bevor. Erwartet werden Temperaturen von deutlich mehr als 40 Grad. Meteorolog*innen rechnen mit nochmals wachsender Brandgefahr zu Wochenbeginn. Allein in New South Wales verbrannte seit Oktober eine Landfläche der Größe Belgiens. Der Bundesstaat im Südosten des Landes ist der bevölkerungsreichste Australiens. Fast 1000 Häuser wurden zerstört, neun Menschen kamen ums Leben.