Alle suchen nach Gretas Scheinheiligkeit

Woher kommt diese Detailverliebtheit? Warum durchsuchen die Trolle Gretas Fotos nach Hinweisen auf scheinbar umweltschädliches und heuchlerisches Verhalten und ihre Reden nach Zitaten, die aus dem Zusammenhang gerissen und woanders wieder eingefügt werden – und so ein unstimmiges Puzzle ergeben? Klar, Greta ist jetzt ein Star und Stars müssen immer aufpassen, was sie posten, weil da draußen so viel Missgunst ist (an dieser Stelle viele Grüße an Franz Josef Wagner!). Aber der eigentliche Grund ist, dass Greta mit einer Botschaft berühmt geworden ist, die uns alle angeht: Wir müssen unsere Art zu leben und zu wirtschaften ändern, wenn wir wollen, dass unsere Erde lebenswert bleibt. Diese Botschaft ist allumfassend und groß – und hat mit Details überhaupt nichts zu tun. Weil sich aufs Detail zu konzentrieren und Kleinigkeiten zu ändern nicht reicht, um das Klima zu retten. Und weil das vielen Menschen – zurecht – Panik macht, stürzen sie sich – zu Unrecht – aufs Detail. Verheddern sich im Kleinklein, weil das Großgroß sie überfordert. Sie versuchen, Gretas große Botschaft zu entkräften, indem sie an Kleinigkeiten in ihrem Leben herummeckern. Dabei geht es ja gar nicht um sie. Es geht um uns alle.